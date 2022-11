Matam : d'énormes dégâts matériels après un incendie accidentellement causé par un enfant

dégâts dans un incendie à Matam

Plusieurs chambres d’une maison de location, dans la commune de Matam, occupées en grande partie par des femmes et leur famille, au niveau du quartier Tantadji, ont été embrasées par un incendie dans la nuit de samedi à dimanche.





Sans avoir fait de victime, le sinistre causé par un jeune garçon, qui s’est déclaré dans la chambre de ses parents, vers 21 h 00, s’est rapidement propagé sur les autres pièces du bâtiment, réduisant en cendre, matelas, armoires, réfrigérateurs, ustensiles de cuisine et des vivres…





Alors que ses parents se trouvaient dans la cour, le jeune garçon de trois ans qui jouait avec des allumettes dans la chambre, a, accidentellement mis le feu à un matelas en éponge qui s’est consumé, atteignant par la suite les rideaux et d’autres matériels combustibles. C’est soudainement, alertés par les cris de l’enfant paniqué qui est sorti en courant de la chambre, que ses parents et les colocataires, constateront stupéfaits, l’énorme fumée puis les flammes qui se dégageaient des pièces de l’intérieur.





En quelques minutes, celles-ci avaient atteint les autres chambres adjacentes et des lames de feu qui ont touché les vieux câbles électriques du bâtiment, avaient fini d’embraser le plafond et les poutrelles en bois de la toiture en zinc.





Confrontés à l’opacité des fumées et d’un rideau de feu, des voisins ameutés par les hurlements et les cris d’appels au secours, verront leur intervention peu concluante. Ce, malgré les efforts consentis pour stopper la propagation des flammes qui avaient fini d’installer un brasier sur le couloir d’entrée, avec des risques d’explosion liés à la présence de bouteilles de gaz et de réfrigérateurs …