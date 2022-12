Matam : Marche des travailleurs de la SERPM contre la fermeture de la petite mine

Marche des travailleurs de la SERPM contre la fermeture de la petite mine

Les travailleurs de la Société d'études et de réalisation des phosphates de Matam (SERPM) sont sortis dans la rue, pour manifester leur mécontentement contre la fermeture de la petite mine. Les manifestants qui en appellent à la diligence du chef de l’Etat sur ce dossier qu’ils jugent politique, ont à cet effet demandé son intervention pour la fin de cet imbroglio aux relents économiques qui oppose les hommes d’affaires : Cheikh Amar et Kalidou Wagué.