Matam-Ourossogui : 500 personnes vont être mobilisées pour les opérations pré-hivernage

Une journée citoyenne de nettoiement et de curage des caniveaux (…) sera organisée le samedi 1er juin, à Matam. Dans le département de Matam, comme le souligne le préfet, cette journée de mobilisation et d'investissement humain pour lutter contre les inondations mobilisera au moins 500 personnes dans les communes de Matam et de Ourossogui.







En marge d’une réunion tenue à cet effet, le préfet Souleymane Ndiaye a fait savoir que tous les acteurs territoriaux capables de mobiliser des ressources humaines et des moyens matériels ont été invités à participer à cette opération. En plus des collectivités territoriales, seront de la partie des associations sportives et culturelles (ASC), « les activités se feront avec la participation de l’armée, de la gendarmerie, les sapeurs-pompiers, l’Unité de coordination de la gestion des déchets solides (UCG), les éléments de l’Agence d’assistance pour la sécurité de proximité (ASP), les ONG, les projets et programmes, et les entreprises qui travaillent dans la région, ainsi que les militants des partis politiques et les éclaireurs ».