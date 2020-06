Matam : Un ouvrier revenu de Dakar testé positif à Nabadji Ciwol

La commune de Nabadji Ciwol a enregistré son premier cas de Covid-19 ce jeudi 04 juin. Il s’agit d’un ouvrier qui travaille dans une société routière au village de Boyi Nadji. Testé positif, ce dernier avait quitté tout récemment Dakar où il a passé la fête de Korité pour rejoindre son lieu de travail à Boyi Nadji. A ce jour, la région de Matam compte 04 cas positifs.Pour rappel, le premier cas communautaire a été détecté au village de Béléle dans la commune de Oudalaye (département de Ranérou). Ensuite, deux professeurs en service au village de Saré Liw (Thilogne) et à Agnams ont été infectés au coronavirus ce jeudi, et enfin un ouvrier localisé au village de Boyi Nadji ferme provisoirement la liste des personnes qui ont contracté le virus de la Covid-19 .Tous leurs contacts ont été identifiés et mis en quarantaine. Les autorités sanitaires appellent les populations au respect des gestes barrières afin de stopper la propagation de la pandémie dans le Fouta.