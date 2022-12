Match de foot à Kolda : Une bataille rangée entre jeunes fait un mort

Bacary Mballo a succombé à ses blessures. Ce jeune habitant du village de Saré Demba Mballo est mort suite à une bagarre avec un de ses camarades de même génération selon notre source.





Les faits se sont déroulés à l'occasion d'un match amical de football entre enfants de la même génération. Ceux du village de Saré Demba Mballo contre ceux de Saré Fodé, deux villages de la commune de Saré Bidji.

La victime qui est un ancien élève du CEM de Saré Bidji, est enterrée à Saré Demba Mballo, son village natal ; au moment où son bourreau arrêté par la gendarmerie, est présentement entre les liens de la détention.

A en croire notre source, ces deux belligérants ont chacun moins de 15 ans. D'ailleurs les jeunes du village de la victime réclament justice et menacent de répliquer lourdement. Face à cette situation, les chefs de villages et certains responsables et notables de la localité poursuivent les concertations pour apaiser les esprits.