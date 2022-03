Match Sénégal-Égypte : Après 14 jours de marche, un jeune Gambien arrive au Sénégal pour féliciter les Lions et rencontrer le président Sall

Moussa Traoré, Marcheur Gambien

Après avoir fait 14 jours de marche, Moussa Traoré, un jeune Gambien âgé de 29 ans est enfin arrivé au Sénégal ce matin, précisément à Colobane. En effet, il sollicite une rencontre avec le président Macky Sall pour lui signifier sa satisfaction suite à la victoire des Lions.