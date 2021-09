Matériaux de construction : Cette hausse des prix qui allume un autre front social

"Déjà malmenés par la crise sanitaire, les Sénégalais sont confrontés depuis plusieurs mois à des hausses exagérées des prix des denrées alimentaires à savoir le riz, l’huile, le sucre, la viande, le poisson, le lait etc. Même les feuilles de menthe « Nana » ou le pauvre arome des trois normaux (Thé) a connu une hausse", écrit Le Témoin.



Qui enfonce le clou dans sa parution de ce mercredi : "Tenez ! Le bouquet de « Nana » — qui coutait 25 cfa depuis le régime de Senghor — se vend désormais à 50 cfa sous l’ère Macky Sall. Encore, encore, les Sénégalais doivent également composer avec une brutale hausse des prix des matériaux de construction".



Le journal dit avoir appris l’augmentation du prix du fer à béton. Et d'ajouter : "Le prix de la tonne est passé de 42.000 cfa à 62.000 cfa soit une hausse de 20.000 cfa. Pendant ce temps, la tonne du ciment est passée à 70 000 cfa alors qu’elle coûtait 62.000 cfa. Un spécialiste de la Consommation et de la Régulation des prix estime que l’État semblerait fermer les yeux sur cette pagaille tarifaire".



« Peut-être pour des raisons électorales, le régime va attendre le début de la campagne des Locales pour faire du saupoudrage. Mais, les Sénégalais ne méritent pas de subir ces hausses exagérées », regrette un expert joint par Le Témoin. En tout cas, alerte le journal, la hausse des prix des matériaux de construction va chauffer davantage un front social déjà brûlant…