Mauritanie : 30 Sénégalais parmi les migrants clandestins sauvés en mer (Illustration)

Cinquante-cinq migrants clandestins ont été sauvés en mer, à 74 km au large de la Mauritanie.





Leur pirogue, qui se dirigeait vers l’Espagne, luttait contre les vagues alors qu’un navire de la marine mauritanienne était dans les parages dans le cadre d’une mission de routine entre Nouadhibou et Nouakchott.





L'équipage du navire les a recueillis et leur a fourni les premiers secours ainsi que de la nourriture.





Les migrants ont été transportés jusqu’au port de Nouakchott et remis aux autorités locales.





D’après un média mauritanien repris par Vox Populi de ce samedi, il y a une trentaine de Sénégalais parmi ces candidats à l’immigration clandestine.





On compte en plus, selon la même source, quatorze Gambiens, deux Maliens et un Mauritanien.