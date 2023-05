Mauvaise gestion de la Chambre de commerce de Dakar : Des acteurs économiques mettent en place une structure parallèle

Le contentieux qui oppose Abdoulaye Sow, le président de la Chambre de commerce de Dakar, et l'Union nationale des chambres de commerce du Sénégal, dirigée par Serigne Mboup, est loin d'être réglé.





En effet, après plusieurs interpellations des autorités qui font la sourde oreille, les acteurs économiques de la Chambre de commerce de Dakar optent pour le divorce avec Abdoulaye Sow.





Face a la presse ce lundi 22 mai au Café de Rome, ces acteurs économiques ont décidé de mettre en place une nouvelle chambre de commerce, avec l'accord de Serigne Mboup, Président de l'Union nationale des chambres de commerce du Sénégal.





Cette nouvelle chambre de commerce, composée du Groupe de secteur privé et développement (GSPD), comportant plus de 700 entrepreneurs et d'un autre groupe issu du Conseil national des dirigeants d'entreprise du Sénégal (CN DES) avec plus de 1 000 chefs d'entreprise, aura à sa tête Birane Yaya Wane comme président provisoire du bureau qui a d’ailleurs profité de l'occasion pour dénoncer les irrégularités et les problèmes qui gangrènent "depuis 14 ans" la Chambre de commerce de Dakar avec le président Abdoulaye Sow qu'il qualifie "d'irresponsable et d'incompétent".





En outre, M. Wane a expliqué que "les activités de la nouvelle chambre de commerce s'orientent vers l'accompagnement de la politique économique du gouvernement avec des propositions et solutions pragmatiques et efficaces dans l'employabilité des jeunes".





Ainsi, il sollicite des ministres du Commerce, des Finances et de l'Économie une reconnaissance des activités au niveau de leur nouvelle chambre de commerce qui se traduit par un service "interface" entre le secteur public et le secteur privé, avec comme objectif d'accompagner le chef de l'État dans sa politique économique et le développement du secteur privé.





Toutefois, l'opérateur économique demande à la Cour des comptes et à l'OFNAC d'effectuer un audit financier à la Chambre de commerce de Dakar, afin de situer les responsabilités administratives et juridiques de tous les acteurs.





Par ailleurs, il souligne "qu'il revient aux acteurs économiques de donner encore plus de sens et de contenus opérationnels à l'émergence économique du Sénégal à travers le PSE".





Sur ce, le président de la nouvelle chambre de commerce incite les acteurs économiques dans chaque région de procéder à l'installation d'une entente provisoire pour permettre d'avoir un cadre de concertation du secteur privé tout en sollicitant l'implication et l'accompagnement de l'État du Sénégal pour le bon fonctionnement des activités au sein de leur nouvelle chambre de commerce.