Mbacké : Des agents de Sen’Eau bastonnés…

On évoquait hier le refus de la majorité des concessions à Mbacké de payer les facteurs d’eau de la Sen’Eau depuis maintenant 17 mois pour non-potabilité de l’eau. Eh bien, informe L’AS dans sa livraison du jour, le pire y a été évité de justesse ce lundi. Le Directeur régional de Sen’Eau, qui voulait mettre fin à cette situation, a envoyé des équipes pour couper les compteurs de tous ceux qui n’ont pas payé l’eau. Mais, l’association «And Sopi Ndoxu Mbacké» a mobilisé les populations pour faire capoter l’opération.En effet, il nous revient qu’il avait avisé au préalable le chef de l’Exécutif régional pour que les agents de Sen’Eau soient accompagnés par les forces de l’ordre. Mais les forces de l’ordre n’étaient pas venues. Mal en a donc pris certains agents de Sen’Eau qui ont pris le risque d’entrer dans certaines maisons pour couper. Il y a eu affrontements entre certains agents et les populations qui ont opposé un niet catégorique.Des sources de L’AS rapportent qu’un agent de Sen’Eau s’est retrouvé avec des blessures. Finalement, les agents n’ont pas pu couper l’eau. Le boycott de paiement des factures impacte financièrement la Sen’Eau. Le recouvrement est faible à Mbacké. Seuls 50% sont recouvrés. Et la société craint avec la campagne de sensibilisation de l’association «And Sopi Ndoxu Mbacké» de ne pouvoir recouvrer un franc. Affaire à suivre.