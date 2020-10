Mbacké et Touba : 1185 individus interpellés, 83 véhicules mis en fourrière et 412 motos immobilisées (police)

Opération de sécurisation à Touba et Mbacké





La police a encore frappé fort à Touba et à Mbacké dans le cadre des opérations de sécurisation ‘’Sam souniou karangué 03" durant le mois dernier. Les limiers ont maillé les zones criminogènes pour semer la terreur dans le camp des délinquants et des grands bandits.





L’impressionnant dispositif mis en place a permis aux policiers de récolter une belle moisson du 1er au 31 août dernier.





Selon des informations de Seneweb , la police mis aux arrêts 1185 personnes pour diverses infractions dont 856 pour non-port de masque, 118 pour vérification d’identité, 52 pour ivresse publique et manifeste, 42 pour nécessité d’enquête, 02 pour association de malfaiteurs, vol en réunion commis la nuit avec moyen de transport, 07 pour détention et usage de chanvre indien etc. En plus, 1,625 kilogrammes, 53 cornets de chanvre indien et des bouteilles de produit cellulosique ont été saisis par les policiers à Touba et à Mbacké.





Parmi les individus arrêtés, 104 de nationalité sénégalaise ont été déférés entre les parquets de Mbacké et Diourbel.





La police a également mis en fourrière 83 véhicules, immobilisé 412 motos et saisi 2210 pièces pour diverses infractions routières.