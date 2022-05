[Vidéo] Mbacké : Le commissaire Ibrahima Diallo passe le témoin sous une pluie d'éloges, devant le DSP

Passation de Service au Commissariat de Mbacké

Après un an et six mois passés à la tête du commissariat urbain de Mbacké, le commissaire Ibrahima Diallo a passé le témoin à son collègue Salif Camara, précédemment Chef de service au commissariat de Thiaroye.





La cérémonie de passation de service a été présidée, ce vendredi matin, par le commissaire divisionnaire Ibrahima Diop, Directeur de la Sécurité publique ( DSP) en présence du commissaire Mohamed Guèye, Chef du Bureau des relations publiques de la police nationale.





Une pluie d'éloges pour le commissaire Ibrahima Diallo et son successeur Salif Camara





Ainsi, les éloges n'ont pas manqué, lors de cette cérémonie officielle. En effet, les populations ont magnifié vivement le travail abattu par le commissaire Diallo, lors de son passage à Mbacké. Les représentants du khalife des baye fall, du maire Gallo Bâ, du préfet, du président du Regroupement des chauffeurs ont fait de beaux témoignages sur lui.





Sur cette même lancée, le directeur de la Sécurité publique a salué le parcours du commissaire Ibrahima Diallo. "Je remercie et félicite le commissaire Ibrahima Diallo qui est un travailleur, un homme pieux et l'autorité a confiance en lui. Son parcours en est une illustration. Les témoignages des populations nous réconfortent et prouvent qu'il est un fonctionnaire valeureux à qui il faut faire confiance", a déclaré le commissaire divisionnaire Ibrahima Diop.





Le DSP de poursuivre : "C'est pour cela pour qu'on l'a promu à la tête du commissariat central de Ziguinchor. Nous lui prions de maintenir cette dynamique. Le rôle de la police, c'est de satisfaire les populations en leur assurant la sécurité."





Commissariat de Mbacké : un enquêteur chevronné prend les commandes