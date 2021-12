Mbacké: Le premier adjoint au maire, un agent municipal et un footballeur envoyés en prison

La messe est dite ! Le premier adjoint au maire de Mbacké va passer cette nuit du mercredi au jeudi 23 décembre à la prison centrale de Diourbel. Déféré ce mercredi matin au tribunal de grande instance de Diourbel pour faux en écriture publique authentique, Mor Sow a été placé sous mandat de dépôt ainsi que le conseiller municipal Elhadji Lô et le footballeur Amar Ka domicilié à Agnam ( Matam).



Selon des sources de Seneweb, le trio poursuivi pour faux en écriture publique authentique et faux usage de faux sera ce jeudi 23 décembre (demain) en flagrant délit. En effet, l'enquête ouverte par la brigade gendarmerie de Mbacké sur une affaire de faux et usage de faux, s'est soldée par l’interpellation du premier adjoint du maire Abdou Mbacké Ndao et par ailleurs l'officier d'état-civil ainsi que le conseiller municipal Elhadji Lô.

Au cours de leurs investigations, les hommes en bleu sous la houlette du commandant Abdou Wade ont découvert que ces deux présumés faussaires arrêtés auraient délivré également un autre faux acte de naissance à un certain Amar Ka résidant à Agnam. Ce dernier, footballeur de son état a été mis aux arrêts et conduit à Mbacké pour les besoins de l’enquête.