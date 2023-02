Mbacké : les dégâts de la visite de Ousmane Sonko

Le passage à Mbacké de Ousmane Sonko, qui se rendait hier à Touba, a été mouvementé. De violents affrontements ont opposé les forces de l’ordre et des jeunes présentés comme des inconditionnels du président de Pastef. Aux grenades lacrymogènes des premiers, les seconds répondaient par des jets de pierres.





Aucun mort ni blessé n’a été enregistré. Mais le bilan matériel est lourd, d’après un décompte de L’Observateur. Des stations-services Total ont été endommagés. La boutique de l’une d’elles a été pillée. Tout comme un magasin Senchan.





L’agence Sonatel de Macké a également subi la furie des manifestants. Idem pour les bureaux du responsable politique Serigne Modou Mbacké Bara Doly.