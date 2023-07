Mbacké : Trois morts et deux blessés dans l'effondrement d'un mur

C'est la tristesse et la consternation à Touba Mbacké, plus précisément à Tally Bou Bess où un mur s'est écroulé faisant trois morts et deux blessés.





Cet incident est survenu au moment où la famille Diop était en train de diner, aux alentours de 21 h. Les trois personnes qui ont perdu la vie sont toutes des femmes issues de la même famille. Il sagit de l’une des épouses du père de famille et ses deux filles.