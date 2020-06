[AUDIO] Mbacké : Une déficiente mentale engrossée par…

Domiciliée à côté de la routière de Typ à Mbacké, Ndeye Maguette Ndao ne sait plus à quel saint se vouer. Pour cause, la dame vit actuellement des moments très difficiles. Un individu a engrossé sa fillette de 15 ans. Et cette dernière est une déficiente mentale qui erre dans les rues de ladite commune.





Ndeye Maguette Ndao n’a pas les moyens financiers pour la prendre en charge. Ainsi elle tend la main aux bonnes volontés du pays pour soigner sa fille. « Ma fille est une déficiente mentale qui sillonne les rues de Mbacké. Mais elle a été engrossée par un inconnu. Je sollicite de l'aide auprès tout le monde pour pouvoir acheter ses ordonnances. Je ne peux pas prendre en charge à ma fille de 15 ans parce que je peine à joindre les deux bouts. Et sa grand-mère n’a pas non plus les moyens financiers pour subvenir à ses besoins », a confié la mère de la déficience mentale.