Mbao : Ce que l’on sait du meurtre d’un jeune agent municipal

On en sait beaucoup plus sur le décès du jeune agent municipal de la commune de Mbao, habitant la Cité Assurance. Selon des sources de L’AS, son jeune frère du nom d’Amadou, qui était jusque-là en garde à vue dans les locaux de la Brigade de gendarmerie de Keur Mbaye Fall, risque d’être déféré aujourd’hui au parquet pour meurtre.D’après le journal, c’est à la suite d’une bagarre entre Ousmane et Amadou que l’irréparable s’est produit. Les faits se sont produits, dans la soirée de jeudi dernier, pour une histoire d’argent à la Cité Assurance de la localité. Une dispute entre les deux (2) frères qui a, par la suite, entraîné une vive altercation où le sieur Amadou aurait pris une grosse pierre pour casser la tête de son grand frère Ousmane qui est tombé, la tête ensanglantée. Par la suite, le blessé a été évacué dans une structure sanitaire de la place où il va mourir.Aussitôt informés, les gendarmes de la Brigade de Keur Mbaye Fall se sont déplacés au niveau de la Cité Assurance de Zac Mbao pour s’enquérir de la situation avant de procéder à l’interpellation du suspect. Ils ont par la suite appelé la structure avant de s’y rendre pour faire une réquisition pour les besoins de l’autopsie du défunt Ousmane. Une autopsie qui a révélé un traumatisme crânien encéphalique avec hémorragie interne.Interrogé, Amadou Ngom, qui serait passé aux aveux avant d’être placé en garde à vue, devrait être déféré au parquet ce lundi pour meurtre. Ce crime a plongé la famille municipale de Mbao dans la consternation. D’après un agent municipal qui a parlé sous le couvert de l’anonymat, Ousmane Ngom, qui a été inhumé samedi dernier au cimetière musulman de Yoff, était en service au stade municipal de Mbao et a toujours fait preuve d’exemplarité dans le travail.