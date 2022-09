Mbao: Des mouvements et associations dans la rue ce dimanche

Des mouvements alertent sur les menaces écologiques à Mbao

Les vagues d'indignations se poursuivent à Mbao. Des mouvements et associations regroupés autour d'un collectif dénommé "Mbao Jogg Na" comptent battre le macadam et tirer la sonnette d'alarme ce dimanche 25 septembre. Les membres du collectif s'érigent en bouclier et fustigent l'indifférence des autorités sur les questions écologiques. Ces derniers disent être encerclés par une bombe qui peut exploser à tout moment.