Mbeuleukhé (Linguère) : Une femme périt dans un accident de la circulation

La route fait encore parler d'elle avec son lot d'accidents mortels qui secouent le pays.





À Linguère, un "Wopouya" s'est renversé hier mardi 20 juillet vers 19 heures sur la piste sablonneuse qui relie les localités de Widou Thingoli et de Mbeuleukhé.





Le bilan fait état d'un mort et six blessés graves. Une commerçante du nom de Ndeye Ndiaye âgée de 36 ans domiciliée à Mbeuleukhé a perdu la vie sur le coup après la chute du véhicule. Les blessés et le corps sans vie ont été acheminés au centre de santé de Dahra par les soins des ambulances de Tessékré et de Mbeuleukhé.





Selon une source de Seneweb, la défunte sera inhumée ce mercredi jour de la Tabaski après la prière de 14 heures à Mbeuleukhé. Elle laisse derrière elle un mari déboussolé et 04 enfants.