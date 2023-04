Mboro-Sur-Mer : Le corps sans vie de Lamine Niang retrouvé avec des traces de violences

C’est avec de graves blessures sur le visage que le corps sans vie du jeune Lamine Niang a été retrouvé, ce vendredi matin 7 avril 2023, sur la plage du village de khondio, à Mboro-sur-mer, aussi appelé Mboro Ndeund-Kat. A présent, c'est le calme plat dans cette localité où, depuis plusieurs jours après les affrontements, dimanche 02 avril 2023, les pirogues sont restées à quai. Une situation d’autant plus difficile que les habitants de ce village traditionnel Lébou vivent de la pêche. Tristesse et consternation se sont emparées de la maison du sieur Sidate Tall, propriétaire de la pirogue qui a été renversée lors de la bataille rangée, par ailleurs tuteur du jeune pêcheur Lamine Niang tué au cours des affrontements. Ce chef de famille est absent du village pour les besoins de l'autopsie du corps sans vie de la victime.





A en croire l'imam de la mosquée du coin, Saliou Sow, un ancien pêcheur, qui revient sur le film du drame, « les pêcheurs de Cayar, à bord d'une énorme embarcation de 30 mètres, ont trouvé les garçons mborois dans une pirogue moyenne de six mètres, pour ensuite les heurter. C'est d'ailleurs dans ces conditions que le jeune Lamine Niang a disparu suite au renversement de la pirogue à bord de laquelle il se trouvait avec un petit nombre de jeunes pêcheurs ».





Un différend entre pêcheurs de Cayar et de Mboro qui a « terni l'image du secteur de la pêche », s’offusquent nombre de pêcheurs artisanaux. Ils condamnent fermement ces «actes de violence, barbares, qui n'honorent pas la pêche ». Et beaucoup de pêcheurs à Mboro de penser qu’« entre pêcheurs sénégalais, il ne devrait pas exister de limites sur les côtes sénégalaises ».