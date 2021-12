Mbougar Sarr : « Je préfèrerais une CAN pour les Lions qu’un Prix Goncourt »

Le lauréat du Prix Goncourt 2021, Mouhamed Mbougar Sarr, a donné son avis sur l’équipe nationale du Sénégal de football, qui est présentée comme une des favoris de la prochaine Coupe d’Afrique des nations (Can). D’ailleurs, le jeune écrivain estime que s’il avait à choisir entre ce prestigieux prix littéraire qu’il vient de remporter et la Coupe d’Afrique, il préférerait celle-ci.







« A choisir, je crois que je préfèrerais la joie collective qu’apporterait une Coupe d’Afrique plutôt qu’un prix Goncourt qui est d’abord une récompense individuelle, personnelle », a-t-il dit, dimanche soir, sur Rfi. « Mais, je pense qu’il y a des analogies possibles entre l’écriture et le sport, le football en particulier », a ajouté M. Sarr, qui dit avoir pratiqué le foot et caressé le rêve d’avoir une carrière de footballeur « comme beaucoup de jeunes Sénégalais ».





Se considérant comme un vrai supporter de la bande à Sadio Mané, il indique que « cela fait plusieurs années que l’équipe avance très bien armée, je pense que tout le monde attend qu’elle remporte cette coupe. On a eu tellement de générations dites dorées que maintenant. On ne sait plus ce qui manque en réalité ».





Toutefois, Mouhamed Mbougar Sarr croit que cette fois sera la bonne pour l’équipe d’Aliou Cissé. « Si je dois être tout à fait honnête et que j’obéissais à ce vieux fond pessimiste que les années de défaite ont forgé, je dirais encore une fois qu'il y a de grandes chances qu’on finisse déçu. Mais, souvent, c’est quand on commence à considérer qu’une équipe n’a plus de chance ou qu’elle arrive au bout d’un cycle, qu’elle gagne l’expérience nécessaire pour l’emporter. J’y crois vraiment pour cette année, et j’espère qu’ils gagneront », a-t-il lancé.