Mbour : 13 personnes interpellées et 12 véhicules saisis

Après l'accalmie qui a été notée ces derniers jours à Mbour, la population a renoué avec ses vieilles habitudes. Puisque dans la nuit du 6 au 7 mai, la police qui couvre les communes de Mbour et de Saly a immobilisé 12 véhicules et une moto pour violation du couvre-feu.





Selon le journal L'As, qui donne la nouvelle dans sa livraison de ce vendredi, Tous les véhicules ont été envoyés en fourrière. En plus, 13 personnes ont été placées en garde à vue dont une pour détention et trafic de chanvre indien et le reste pour non-respect du couvre-feu.