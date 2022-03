[Vidéo] Mbour 4 Extension : Un an après les démolitions, les populations attendent toujours leur régularisation promise par Macky Sall

Foret classée de Thiès

C’est un cri de détresse que lancent, encore une fois, les populations de Mbour 4 extension. Un an après le passage des bulldozers qui ont démoli une centaine de constructions dans cette partie de la forêt classée de Thiès, les populations ont, lors d’une journée de mobilisation, dimanche, interpellé encore une fois le chef de l’Etat Macky Sall qui avait promis de régulariser cette partie de la forêt classée où ils ont érigé leurs habitations. Pape Cissé qui porte leur parole dénonce les visites de la Dscos qui continue de mener la vie dure aux populations, interdites d’ériger quelque construction que ce soit ou de faire des travaux dans leurs propres maisons selon lui.