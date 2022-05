Mbour : Après une longue détention pour usage de chanvre indien, il risque d'y retourner pour 2 ans...

Entre A. Sow, 51 ans et le chanvre, c'est une longue histoire. Ce polygame, père de six enfants a déjà séjourné pour une très longue peine en prison à cause du produit prohibé. En dépit de cela, il a été retrouvé en son devers 34 cornets.





A la barre du tribunal de grande instance de Mbour, A. Sow a promis aux noms de tous les saints qu'il n'utilisera plus jamais ce produit qui ouvre facilement les portes d'une geôle à toute personne qui l'utilise.





''Je suis un grand fumeur de yamba, je ne m'en cache pas. Cependant, je ne vends pas le yamba. Si vous me donnez une autre chance, je vous jure sur la tête de mes enfants qu'on ne m'y prendra plus. Je présente mes plates excuses, vous ne me reverrez plus jamais'', promet-il.