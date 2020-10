Mbour - Chef collectivité lébou : Badou Ndoye intronisé Jaraaf

Figure de proue de la communauté leboue et du monde de la pêche, le vieux Badou Ndoye a été intronisé Jaraaf (chef de la collectivité) de Mbour, ce samedi.Une première à Mbour qui n'a jamais eu de chef lébou. Ce qui pousse le nouveau Jaraaf à dire : ''Mbour entre dans l'histoire ! Parce qu'il y a des réalités qui étaient juste centrées au Cap-Vert''.En effet, pour être choisi Jaraaf, il y a des préalables et des règles à respecter. Gardé par le chef des 'Sumbars' (une assemblée traditionnelle) pendant huit jours pour lui éviter tout contact avec la population, une pratique appelée 'Boof' (couver) : divers rites sont suivis avant d'aboutir à l’intronisation.Le nouveau Jaraaf se fixe pour missions de défendre la coutume, faire la médiation sociale, plaider les intérêts de sa communauté. Il va présider aux destinées de la communauté, en compagnie de Papa Dame Gning 'Ndey-ji Reew', de El Hadji Sembene 'saltigue', de Doudou Ndoye 'Lamane' et des 'frei' qui sont les représentants des jeunes.Leur sacerdoce sera d'assister la population. Le Jaraaf a, par ailleurs, invité les pêcheurs à respecter l'evolution des petits pélagiques.Une belle ambiance a été assurée par des femmes aux tenues multicolores qui ont présenté des chorégraphies de 'Goumbé' et de 'Ndawrabine'. Des pans importants de la culture léboue ont été revisités devant une foule nombreuse.