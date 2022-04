Mbour / Cinq morts dans un accident sur le pont de Mballing : 1 an ferme pour l'apprenti-chauffeur et son patron

Le violent accident, qui s'était produit au niveau du pont de Mballing sur la route de Joal et qui a fait cinq morts, connaît son épilogue.



L'apprenti Maurice Ndione (20 ans) et son patron Mamadou Mbodj (41 ans) écopent chacun d'un an de prison ferme.



Pour rappel, l'accident survenu le 23 mars dernier avait mis en cause un camion-citerne, qui revenait de Joal et une voiture de marque Renault Dacia.



Maurice Ndione, apprenti-chauffeur, était poursuivi pour mise en danger de la vie d'autrui ayant causé la mort. Mamadou Mbodj quant à lui, avait laissé à la disposition de son apprenti qui ne dispose pas de permis de conduire, le camion. Les deux accusés travaillent depuis plus d'un an.