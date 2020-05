Mbour/Couvre-feu : 02 personnes interpellées pour attentat à la pudeur

A Mbour, les forces de l'ordre ont du fil à retordre durant la nuit. Certains individus s’amusent toujours à vouloir jouer au chat et à la souris avec les policiers, en pensant que ces derniers n’ont rien de mieux à faire.Dans la nuit du 20 au 21 mai, 04 personnes ont été interpellées et mises en garde à vue, dont 02 pour attentat à la pudeur et 02 autres pour nécessité d'enquête.En effet, depuis le début du couvre-feu, plus de 600 personnes ont été interpellées par les forces de l’ordre pour divers délits.Malgré la mise en place du couvre-feu, qui est l'une des mesures prises pour éviter la propagation du virus Covid-19, qui ne finit pas d'inquiéter, des individus font toujours fi de l'interdit.