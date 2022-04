Mbour / Drame en haute mer : Des rafales de vent emportent une pirogue et causent trois morts

Les drames en mer se succèdent du côté des pêcheurs de la Petite-Cote. Voilà que les familles des victimes qui ont péri au Cap-Skiring n'ont pas fini leur deuil, que la mort frappe encore d'autres pêcheurs.

En effet, mercredi dernier, un équipage de 11 pécheurs a été surpris après la coupure du jeûne par des rafales de vent. Selon le capitaine de la pirogue, le vent était si fort que ça a emporté leur pirogue. Ils tenteront par la nage de se sauver. Mais avec le froid qu'il faisait, trois d'entre eux périront.

"Nous étions trop fatigués. Nous avons nagé plus de deux kilomètres avant d'apercevoir une pirogue qui nous sauvera des affres de la mer. Le plus jeune en un moment donné, il nous disait qu'il ne pouvait plus continuer. C'était dur et douloureux. Nous avons insisté pour qu'il nous suive mais il a lâché et on l'a perdu. Moi-même, j'ai failli lâcher prise. Mais par l'aide de Dieu, je suis encore là. Il faisait tellement froid que certains d'entre nous ont encore du mal à marcher correctement", explique le capitaine de la pirogue.

Le drame est survenu après Djiffir.