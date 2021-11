Mbour : En voulant obtenir 100 millions des djinns, il se fait déplumer de 900.000 frs par un charlatan

Il se fait déplumer par un féticheur

A vouloir tout gagner, on peut tout perdre selon Jacques Caron ! Et M.Samb l'a appris à ses dépens. En effet, ce gérant de multi-services a été roulé dans la farine, à Mbour, par un charlatan et son complice d'après des sources de Seneweb proches du parquet.





Selon l'économie des faits, le féticheur avait fait croire à M.Samb qu'il pouvait multiplier son argent jusqu'à 100 millions francs cfa d'après des confidences faites à Seneweb. Puis, le charlatan a demandé, à son client, une rondelette somme de 900.000 francs Cfa destinés à l'achat de l'encens pour le compte des djinns.





En espérant qu'il va devenir millionnaire plus tard, le gérant de multi-services a remis ce montant à son "bienfaiteur". Mais au finish, M.Samb s’est rendu compte qu’il a mordu la poussière.





Suite à la plainte déposée par la victime, le charlatan a pris la poudre d’escampette pour échapper provisoirement à la prison. Quant à S.Séye qui avait mis en rapport le gérant du multi-services avec le féticheur, il a été arrêté par les policiers du poste de Diamaguéne 2. L'homme domicilié au quartier "Beuye Deuk " avait reçu sa commission d'après nos sources proches du parquet.