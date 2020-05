MBOUR ET SALY : LA POLICE IMPOSE LE COUVRE-FEU

Selon L’As, la police est en train de faire un travail remarquable pour faire respecter l’état d’urgence et le couvre-feu dans ce contexte de dissémination du coronavirus. Dans la nuit du 3 au 4 mai, elle a mis en fourrière, à Mbour et Saly, 5 véhicules pour violation du couvre-feu. En plus, les limiers ont placé en garde à vue 4 personnes pour non-respect du couvre-feu et saisi 7 pièces.