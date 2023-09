Mbour : Il se heurte à un refus catégorique de créer son propre "leul" qui sera incendié

E. H. O. Cissé, A. cissé, M. Sané, S. Ndiaye et S. Faty ont été jugés par le tribunal de grande instance de Mbour à l'audience des flagrants délits. Ils sont poursuivis pour violences et voies de fait, incendie volontaire de baraque en paillote non habitée, destruction de biens appartenant à autrui.





La partie civile C. T. Dabo était selbé (personne initiée à accompagner les circoncis) dans le "leul" (lieu qui accueille les circoncis) dirigé par Pa Cissé, un sage de la communauté mandingue, par ailleurs marabout.





A la barre du tribunal, C. T. Dabo a assuré qu'il avait été initié en Casamance. Ce qui est totalement faux, assure E. H. O. Cissé, fils de Pa Cissé.

E. H. O. Cissé explique que c'est lui qui a intronisé le plaignant dans le "leul" de Pa Cissé et que, durant trois ans il a fréquenté ce "leul".





Cette année C. T. Dabo a voulu voler de ses propres ailes en créant son "leul" à Falokh, au nom de Pa Cissé. Ce a quoi E. H. O. Cissé et ses camarades se sont opposés. Ces derniers craignent que le Kankourang sorti par C. T. Dabo ne fasse des dégâts dans la ville et qu'on l'impute à Pa Cissé. Surtout que des problèmes étaient survenus les années précédentes.





Ainsi, le 25 août 2023, les prévenus ont fait une descente à Falokh pour intimer l'ordre à C. T. Dabo d'arrêter de sortir le kankourang au nom de Pa Cissé. Les nerfs se sont chauffés et ils ont échangé des insultes et des menaces.

Le même jour tard dans la nuit, précisément à 4 h, des individus non identifiés ont incendié le "leul" et causés des dégâts dans la maison voisine.





C. Dabo a assuré qu'il ne sortait pas le kankourang au nom de Pa Cissé mais plutôt en son nom, car il a reçu une autorisation délivrée par le sous-préfet de Nguekokh. Pour les dégâts subis il a demandé la somme de 800 000 FCFA.





Pour le procureur, les faits sont établis à l'encontre des prévenus.





"A l'arrivée du mois de septembre tout le monde veut s'arroger le monopole de cette activité. Il n'appartient pas à la famille Cissé pour qu'elle menace des gens", a fulminé le procureur qui a requis 2 ans dont 1 an ferme.





Pour Mes Abdoulaye Tall, Famara Faty et El Hadji Diouf le "leul" est un centre d'initiation très sérieux. Qu'il n'est pas donné à n'importe qui de l'ériger comme bon lui semble.





Maitre El Hadji Diouf a souligné que le prévenu était un escroc. "Il avait déjà écrit une lettre de désistement quand il a reçu des mains de Pa Cissé la somme de 500 000 FCFA pour tous les préjudices subis. Le summum de l'indignité vient de M. Dabo qui a reçu 500 000 et il revient a la barre une fois de plus pour demander la somme de 800 000 F", peste Me El Hadji Diouf.





Il a permis de découvrir que l'autorisation du préfet que la partie civile brandissait pour légaliser la création de son "leul" était seulement destinée pour la sonorisation et non pour la création d'un "leul" suivi de la sortie du kankourang.





A. cissé, M. Sané, S. Ndiaye, S. Faty ont été condamnés à 3 mois assortis du sursis.