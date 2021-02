Mbour : L'étudiant voulait poursuivre ses études en Turquie, muni d'un faux passeport

M. S. Ba, étudiant en Licence au département arabe rêvait d’aller en Turquie pour y continuer ses études. La mère de M. S. Ba a réglé les frais de voyage qui s'élèvent à 3.000.000 de francs CFA.Mais le rêve a mené tout droit l'étudiant à la maison d’arrêt de Mbour. C’est d’une voix calme qu’il a narré le récit de son rêve avortée, devant la barre des flagrants délits du tribunal de grande instance de Mbour.‘’Je devais voyager mais mon convoyeur m'a dit que je passerai d'abord par le Maroc. C'est lui qui devait se charger de tout. A l'aéroport, je me suis acquitté de toutes les formalités d'embarquement. '’, explique le jeune homme à l’air innocent.Arrivé au Maroc, quelqu'un lui remet un passeport qui porte le nom de Arona Niang."Mon convoyeur m'a appelé pour me dire que quelqu'un allait me remettre un autre passeport avec lequel je devrais continuer à partir du Maroc jusqu'en Turquie. En allant vers la Turquie, une personne m'a remis un autre passeport en me disant que c'est le passeport que je devrais présenter à l'aéroport" une fois en Turquie.Son envie de voyager plus forte que tout, il n’a pas trop réfléchi aux conséquences que son acte pouvait lui valoir.'’C'est quand je suis arrivé à l'aéroport de Turquie qu’on m’a interpellé’’, a-t-il expliqué.Effectivement, le juge a indiqué que les papiers portaient le nom de Arona Niang. Le comble dans cette histoire est que la photo qui figure sur le passeport ne ressemblait guère à celui de M. S. Ba.‘’Tu as vu la photo et tu sais que c’est une autre personne. Comment tu peux voyager avec de tels papiers ?’’ lui a lancé le président.‘’J’étais désemparé’’, s’est-il justifié avant de demander la clémence du tribunal.‘’Je ne le ferai plus. Je demande pardon. Je voudrais aller continuer mes études’’, a-t-il innocemment ajouté.Finalement, le tribunal a rendu un verdict de un mois avec sursis. Un moindre mal.