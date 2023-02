Mbour : L’impact positif des infrastructures de PROMOVILLES

Les infrastructures réalisées à Mbour par le Programme de modernisation des villes (Promovilles) impactent positivement sur la vie des populations. A Mbour Sérère, les habitants ne sortaient jamais la nuit par crainte des agressions.





Mamadou Faye, dit Arona délégué de quartier à Mbour Sérère, explique : "Avant l'arrivée des travaux du Promovilles, nous rencontrions beaucoup de difficultés liées surtout à l'insécurité. Nous n'osions pas nous attarder en ville jusque tard dans la nuit. Grâce à l'éclairage installé par le Programme, nous sommes plus en sécurité".





Par ailleurs, il invite les autorités à relier le tronçon qui mène du poste de santé de leur quartier vers la route.





"Parfois l'ambulance ou des véhicules particuliers qui transportent des malades s'embourbent sur la route sablonneuse. Si l'évacuation du patient est très urgente, cela peut jouer sur le pronostic vital du malade. Si on avait goudronné cette route notre peine serait à 100% résolu", soutient Mamadou Faye.





En effet, la commune de Mbour a bénéficié sur financement de l’Etat du Sénégal et de ses partenaires techniques et financiers de plusieurs projets pour un coût global de 10,285 milliards de FCFA: 17,04 km de voirie assainie et éclairée répartis sur 13 tronçons et impactant plus d’une vingtaine de quartiers ; 567 lampadaires ; 3,2 km de réseaux de drainage des eaux pluviales ; 511,6 ha de superficie drainée par les ouvrages ; une station de pompage d’une capacité de 2x200 m3/h ; un poste de santé avec maternité à Oncad ; des aménagements paysagers sur l'esplanade du stade Caroline Faye, du Boulevard Diamaguene 1 et 2, l'esplanade en face de la Mairie. 144 jeunes ont, également, été formés sur les métiers du BTP.





Des travaux qui ont amélioré le vécu quotidien des populations mbouroises notamment dans les quartiers périphériques jadis inaccessibles pendant la période hivernale. Ils ont aussi participé à la création de voies de contournement au centre-ville pour améliorer la fluidité du trafic et au renforcement de la sécurité nocturne.