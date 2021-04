Mbour : Le capitaine d’une pirogue et son frère arrêtés pour meurtre

Les éléments de la police centrale de Mbour ont mis les grappins sur deux frères ayant les même initiales A. F. et présumés meurtriers de leur demi-frère. Après la dénonciation d’un témoin qui a assisté au drame au service de pêche, l’inspecteur de pêche a saisi la police pour l’ouverture d’une enquête.Selon L’AS, à l’audition, le témoin a donné les détails du meurtre de leur collègue qui a eu lieu en Guinée Bissau. D’après lui, la victime a été torturée par ses demi-frères aux larges des côtes bissau-guinéennes. Ces sévices ont entrainé des blessures ayant causé sa mort.Tard dans la nuit alors qu’ils croyaient que l’ensemble de l’équipage était dans les bras de Morphée, le capitaine et son jeune frère ont jeté le corps sans vie dans la mer prétextant une noyade. Pour dissiper tout soupçon, les deux frères se sont rendus aux funérailles de leur victime à Saint-Louis.Avant hier, la police a arrêté l’un des demi-frères par ailleurs capitaine de la pirogue au quartier Oncad de Mbour. Ce dernier est considéré comme responsable des coups et blessures ayant entraîné la mort de la victime.Quant à son jeune frère, il été arrêté au quartier Santhiaba de Saint-Louis par les hommes du commissaire central qui avait apporté son concours pour son interpellation. Les deux présumés meurtriers sont à garde à vue dans les locaux du commissariat centrale de Mbour. Ils seront déférés au parquet ce mardi.