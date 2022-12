Mbour : Le charlatan, le bijoutier, la mallette d'argent offerte par les djinns et les 1.500.000 pour refroidir les billets

Un faux marabout escroque un bijoutier

De nos jours, le rapport que les gens ont avec les charlatans inquiète et prend des proportions insoupçonnées. Le bijoutier M. Thiam l'a d'ailleurs appris à ses dépens.





Un charlatan de 35 ans est venu dans sa bijouterie pour faire une commande de bague en argent. "Il m'a expliqué qu'il était un marabout et qu'il faisait des prières. Je lui ai alors demandé d'en faire pour mon atelier car il y avait trop de problèmes qui y survenaient. Il m'a dit de sortir 7 kilos de viande en guise d'offrande. Il m'a demandé d'acheter de la percale et de la lui apporter. Il a étalé le tissu et m'a remis un sachet d'eau et m'a ordonné de me laver le visage, les mains et les jambes. Quand je l'ai fais, le tissu percale est devenu tout rouge comme si on avait versé du sang dessus", narre M. Thiam.





Il ajoute : "il m'a donné des eaux bénites et depuis que je les ai utilisées, je me suis départi de ma raison. Je faisais tout ce qu'il voulait. Je lui ai remis 7 bagues et 500.000 frs. Un matin, il m'a appelé d'urgence chez lui. Quand je suis arrivé, il m'a montré une valise plein de billets de banque. Il m'a dit que mes "rawane" me l'avaient offerte. Mais l'argent était trop chaud qu'il fallait que je lui donne 1.500.000 frs pour refroidir les billets. Je n'avais pas un sou sur moi. Il a proposé de me donner 1 million et que je devais au moins trouver 500.000 frs. Je suis allé chez moi pour demander à ma mère de me prêter 500.000. Ma famille m'a alors extirpé de son carcan".