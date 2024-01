Mbour : Le coran récité 28 fois pour prier pour une élection apaisée

La Sénégal se prépare pour une élection présidentielle qui se tiendra le 25 février 2024. Ainsi, pour un déroulement sans violence de cette joute, une journée de prière a été célébrée ce week-end à Mbour. Le maire de la ville de Mbour croit que tous les candidats ont la volonté de développer le Sénégal. .





"Tous les candidats ont un dénominateur commun, c'est le développement de notre pays le Sénégal. Aucun candidat n'a un projet de déstabilisation de notre pays ce qui fait que nous devons cultiver la paix que chacun puisse faire sa campagne dans la paix et qu'ensemble qu'on puisse se mettre à la disposition de notre pays, faire un don de soi si tout le monde le fait on aura une élection apaisée", invite Cheikh Issa Sall.