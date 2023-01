Mbour : Le film de l’évasion de 2 détenus dont un poursuivi pour meurtre

Une affaire d’évasion secoue la Maison d’arrêt et de correction (Mac) de Mbour. Il s’agit de 2 détenus identifiés sous les noms de E. H. Sarr, un apprenti-chauffeur poursuivi pour vols et cambriolages et M. M. Diop, mécanicien de moto-Jakarta, arrêté le 6 janvier dernier dans l’affaire du meurtre à Somone de la Franco-sénégalaise, Anne Marie Béatrice Ngom.



L’Obs rapporte que dans la nuit du 25 au 26 janvier, à 04 heures du matin, M.M. Diop et E. H. Sarr, âgés tous les deux de 21 ans, ont réussi à se retrouver dans les toilettes à l’insu de leurs codétenus de la chambre n°9, pour exécuter leur plan d’évasion : Ils superposent 2 bidons de 20 litres contenant de l’eau et qui servaient à fermer la porte des toilettes de la cellule. Pour se hisser à la hauteur des grilles d’aération des toilettes qu’ils parviendront à démonter pour se frayer un passage à travers cette issue.



Le journal signale qu’au moment d’escalader le mur de la prison pour rejoindre E. H. Sarr, qui était déjà de l’autre côté, M.M. Diop a alerté la vigilance du chef de chambre. Ce dernier, pour ne pas être accusé de complicité, a avisé les gardes pénitentiaires. Qui, malgré la battue, ne parviendront pas à mettre la main sur les évadés.



Les recherches se poursuivent. L’enquête est confiée aux limiers au commissariat central de Mbour.