Mbour : Le Service du commerce saisit 10 t de sucre vendu à 30 000 F CFA le sac

"Depuis quelque temps, on est confronté à une tension sur le sucre. Ce qui donne lieu à des pratiques peu orthodoxes, à savoir des pratiques illicites sur le sucre, des manœuvres frauduleuses et (une vente au) marché noir", explique Papa Amadou Bigué Ndiaye, chef du Service du commerce de Mbour.





Et même si le sucre subit des tensions, estime-t-il, cela ne justifie pas qu'il soit vendu à 30 000 F CFA. Selon M. Ndiaye, les instructions du directeur du Commerce intérieur et du ministre de tutelle sont claires : "Ils nous demandent de sévèrement sanctionner ces pratiquants de prix illicites et qui s'adonnent à des manœuvres frauduleuses sur les prix des denrées. Nous sommes déterminés à lutter contre ces pratiques sur le sucre subventionné par l'Etat."