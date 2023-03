Mbour : Les enseignantes républicaines invitent les jeunes à dire non à l'appel à la violence

Les femmes du Mouvement des enseignants républicains du département de Mbour veulent retrouver l'esprit et l'âme du mois de mars, Mois des femmes. "Grande est notre amertume, forte est notre préoccupation de voir que ce magnifique Mois des femmes est terni, dévoyé par des politiciens d'un autre âge.





Des hommes politiques dont les pratiques sont proches de la misogynie entendent faire de Mars un mois d'imposture, de forfaitures et d'aventurisme. Face à de pareils individus totalement hostiles aux femmes, nous avons l'obligation de nous dresser pour restaurer le bel esprit et l'âme de Mars", explique Mme Diallo Maty Dieng Badiane, responsable et coordonnatrice du Mouvement des enseignants républicains du département de Mbour.