Mbour : Les ossements d'un homme disparu en 2018 découverts dans un champ

Les ossements du jeune Malick Camara âgé de 37 ans et porté disparu en 2018 ont été decouverts. L'homme dont les parents pensaient qu'il avait disparu après une tentative à l'émigration avait été tué et enterré à Mballing dans une ferme avicole où il travaillait.



Son présumé bourreau n’est autre que son collègue fermier Pape Tanor Diop, 29 ans. Ce dernier a été arrêté avant-hier et placé sous mandat de dépôt.



L’assassin voulait écarter Malick Camara de la gestion et de l’exploitation de la ferme avicole appartenant à l’oncle de la victime.