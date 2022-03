Mbour / Mercredi des cendres : Les propos de l’Imam Lamine Sall, le coronavirus, la vague de poussière et la guerre en Ukraine au centre de l’homélie

Mercredi des cendres paroisse Saint André de Mbour

L’actualité nationale et internationale n’a pas échappé à Abbé Jean Ngor Sène de la paroisse Saint André de Mbour. A l’occasion de la messe de ce mercredi des cendres, le célébrant est revenu sur les propos de l'Imam Lamine Sall qu’il considère comme une offense à la foi chrétienne.





Le prêtre a ensuite rappelé la présence du coronavirus et la vague de poussière qui s’abat sur le pays depuis plus de deux semaines, signes de péchés de l’homme, a-t-il dit. Enfin, Abbé Ngor a regretté la guerre qui sévit en Ukraine avec son corollaire de pertes en vies humaines et de populations déplacées.





Pour le prêtre, ce mercredi des cendres qui marque le début du carême chrétien doit être une occasion de prier pour ceux qui nous insultent, de les pardonner, de prier pour que les autorités sanitaires puissent venir à bout du corona, pour la fin des vagues de poussières et pour que les armes se taisent en Ukraine et partout ailleurs où elles tonnent.





Insistant sur le sens du Carême, Abbé Jean Ngor dira qu’il s’agit « d’un temps de prières, de pénitence, de jeun et d’aumône. Jeûner, c’est engager un combat spirituel pour lutter contre le Mal ». Le livre de Joël Chapitre 2 du verset 12 au 18 lui a servi d'illustration tout comme le chapitre 5 de la seconde lettre de Saint-Paul aux Corinthiens.





Toujours au cours de son homélie, Abbé Jean Ngor a invité les nombreux fidèles venus prendre la cendre, l’essence de l’Evangile de Saint Mathieu. « Si vous voulez vivre comme des justes, évitez d’agir devant les hommes pour vous faire remarquer. Autrement, il n’y a pas de récompense pour vous auprès de votre Père qui est aux Cieux ». Aussi, demanda-t-il aux fidèles de se conformer aux recommandations de Saint Mathieu en son chapitre 6 du verset 1 au verset 8.