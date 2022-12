Mbour : le frère du tueur du marché central arrêté

La police ratisse large dans le cadre de l’enquête sur le braquage manqué survenu samedi dernier au Marché central de Mbour. En plus de l’assaillant, Aly Kouyaté, qui a tué deux personnes et en a blessé trois, neuf autres suspects ont été arrêtés.



Parmi ces suspects, il y a le frère du tueur, A. Kouyaté. D’après Libération, qui donne l’information, il est poursuivi pour association de malfaiteurs et recel de malfaiteur. Le journal rapporte que les mêmes chefs visent A. Cissé, une connaissance de Aly Kouyaté, également appréhendé.



La même source ajoute que O. Traoré et K. Dembélé, qui auraient réalisé des braquages par le passé en compagnie du principal mis en cause sont également tombés entre les mains des enquêteurs.



Tout ce beau monde a été déféré au parquet de Mbour hier, mercredi.