Mbour : le maçon tente de violer la fille de son ami, sa victime s’agrippe à ses parties intimes

Ousmane Thiam, maçon de son état, a été déféré lundi dernier au parquet de Mbour. Il est poursuivi pour tentative de viol sur une mineure de 14 ans. Sa victime présumée, R. Sow, est la fille de son ami Aliou Sow, un pêcheur.



Selon L’Observateur, les faits en question se sont déroulés samedi dernier dans un quartier périphérique de Médinatoul Salam, à Mbour. Le journal rapporte que l’adolescente revenait de chez la vendeuse de bouillie de mil où l’avait envoyée sa maman, D. Sall.



Dans la pénombre, un gaillard encagoulé la somme de le suivre dans un coin, loin des regards. R. Sow s’exécute, de peur de subir les foudres de ce dernier. Une fois dans un coin isolé, l’inconnu essaie d’abuser d’elle. La fille résiste.



En essayant de sortir des griffes de son agresseur, elle reconnaît la voix de Ousmane Thiam, qui n’est personne d’autre que l'ami de son père. Ce dernier persiste et lui arrache sa petite culotte. L’adolescente s’agrippe aux dreadlocks puis, de toutes ses forces, aux parties intimes de son bourreau. Le maçon finit par abandonner. Il quitte les lieux en prenant ses jambes à son cou.



Informé de l’agression de sa fille et de l’identité de l’agresseur, le père de la victime saisit la gendarmerie d’une plainte. Ousmane Thiam est arrêté. Il tente de nier les faits. Sans convaincre. Il devra s’expliquer devant le procureur et, probablement, un tribunal.