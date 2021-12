Mbour/Opération combinée police-Gendarmerie : 117 individus interpellés, 36 moyens roulants immobilisés

Dans le cadre de la lutte contre le banditisme et la délinquance sur la Petite-côte, les Forces de Défense et de Sécurité mutualisent leurs forces. Ainsi, une opération coup-de-poing opérée conjointement par la gendarmerie et la police, s'est déroulée à Mbour sans incident, dans la nuit du jeudi au vendredi 24 décembre 2021.



Un large ratissage effectué au niveau des artères et des zones criminogènes de 22 heures à minuit, s'est soldé par l’interpellation 117 individus dont 104 pour vérification d'identité, 8 pour vagabondage, 2 pour ivresse publique et manifeste, 1 pour conduite sans permis de conduire, 1 pour conduite en état d'ébriété et 1 pour vol de moto d'après des informations parvenues à Seneweb.



Concernant les infractions routières, les 279 éléments engagés respectivement par les hommes en bleu et les policiers, ont mis en fourrière 16 véhicules, immobilisé 20 motos et saisi 91 pièces. Également, cette opération de sécurisation combinée a permis de verser au Trésor public un montant 411.000 francs en guise d'amendes forfaitaires.