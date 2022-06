Mbour - Rassemblement de Yaw au terrain Santessou : Les habitants se barricadent et interpellent le préfet

Suite à l'annonce relative à une manifestation publique de la coalition Yewwi Askan Wi au terrain Santessou à Mbour, le mercredi 29 juin 2022 de 15 à 19 heures, les habitants dudit quartier apposent leur véto.





''Nous implorons le préfet à ne pas autoriser ce rassemblement qui devrait se tenir demain. Ce terrain est encerclé par des concessions et il y a beaucoup de personnes malades dans le quartier, donc nous n'accepterons pas qu'un rassemblement s'y tienne. Cela peut dégénérer et faire basculer le quartier dans une violence. Il y a beaucoup d'enfants et nous ne voudrions pas qu'ils soient exposés. Car nous savons tous comment ces rassemblements finissent'', interpelle Ndeye Rama Ndiaye.





Les habitants alertent et saisissent l'autorité préfectorale. Les jeunes informent qu'ils vont en découdre eux-mêmes avec les manifestants. Ils disent qu'ils n'accepteront point que la quiétude de ce quartier lui soit ôtée.





''Cet espace est un lieu mythique, considéré comme un lieu de prière, de regroupement pour les jeunes. Nous sommes des démocrates, la marche est autorisé par la constitution sénégalaise mais ce lieu n'est pas destiné pour la manifestation'', assure Cheikhou Dia, habitant du quartier Santessou.