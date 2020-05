Mbour : Six individus arrêtés pour divers délits

Les éléments des commissariats de Police de Mbour et Saly-Portudal (ouest) ont mis aux arrêts six personnes, dans la nuit de samedi à dimanche, pour violation du couvre-feu et d’autres délits, a appris l’APS d’une source policière.



Quatre individus ont été arrêtés pour vol et association de malfaiteurs et deux autres pour usage de chanvre indien, selon la même source.

Ces éléments des forces de défense et de sécurité ont également mis en fourrière cinq véhicules.