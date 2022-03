Mbour/Thiadiaye: Un élève de terminale arrêté avec 6kg de drogue par la BRS de Thiès

La Brigade régionale des stupéfiants (BRS) s'est encore illustrée dans la lutte contre le trafic de drogue. Selon des informations exclusives de Seneweb, les hommes du commissaire, Bassirou Ndiaye ont arrêté , jeudi dernier, deux dealers en possession de six ( 6) kg de chanvre indien.





Les auteurs sont un élève en classe de terminale en série L2 répondant au nom de N.Séne et son acolyte S.Yatt se disant conducteur de moto Jakarta.





D'après nos sources proches du parquet, les policiers de la BRS de Thiès ont frappé ce gros coup dans le milieu interlope suite à l'exploitation d'une information relative à un trafic de drogue à Thiadiaye.





L'élève en classe de terminale et son acolyte présentés au procureur de Mbour





Ainsi l'élève en classe de terminale mis en cause dans cette activité délictuelle risque de rater les examens du baccalauréat 2021/ 2022. Et pour cause, N.Séne et son acolyte dealer ont été déférés ce lundi au tribunal de grande instance de Mbour d'après des sources de Seneweb.