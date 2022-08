Mbour : trois trafiquants de migrants voulaient profiter des Législatives, le voyage en Espagne tombe à l’eau

Dimanche 31 juillet en début de soirée, alors que les premiers résultats des Législatives commençaient à tomber, la gendarmerie met la main sur les pêcheurs A. D, M. S et G. F. Ils ont été surpris au quai de pêche de Mbour en train de s’affairer à bord d’une pirogue en partance pour l’Espagne.



D’après L’Observateur, qui révèle cette affaire dans son édition de ce mercredi, les mis en cause ont été arrêtés et conduits au siège de la brigade de recherches de Saly. Les moteurs et autres bagages qui composaient le chargement de la pirogue ont été embarqués.



Soumis à un interrogatoire, ils ont reconnu les faits. Précisant avoir voulu se servir des élections législatives comme diversion pour dérouler leur projet sans attirer l’attention des forces de l'ordre. Malheureusement pour eux, signale L’Observateur, les gendarmes étaient informés de leur plan quelques jours plus tôt.



Les trois pêcheurs sont originaires de Mbour et Saly. Ils avaient donné rendez-vous aux candidats à l’immigration clandestine au quai de pêche. Le départ était calé pour 22 heures. Leurs clients avaient versé entre 400 000 et 600 000 francs CFA. Ils venaient de Rufisque, Saint-Louis, Mbour et de la Gambie.



A. D, M. S et G. F ont été déférés au parquet de Mbour hier, mardi, pour trafic de migrants.