Mbour : Une dispute amoureuse vire au drame

C'est une dispute aux conséquences désastreuses qui est survenue dans le quartier Darou Salam de Mbour.Selon une source sécuritaire, la victime, Médoune Ciss, entretenait une relation amoureuse avec Augustine Faye. Il le soupçonnait de le tromper avec un autre homme.Dans la soirée du 21 au 22 décembre, il s'est alors rendu chez sa copine vers 2 h du matin afin de voir s'il allait le surprendre avec un autre. Une querelle éclate entre les tourtereaux. Se sentant menacée, Augustine Faye a fait appel à son ami Ansou Diouf avec qui elle entretenait une relation amoureuse depuis 7 mois.Ansou Diouf a rappliqué chez sa copine et ils ont passé à tabac Médoune Ciss. Et cela a viré au drame, car vers 4 h du matin ce dernier a succombé à ses blessures. La police qui s'est rendue sur les lieux a constaté des objets pointus qui ont servi à tabasser Médoune.Augustine et Ansou sont présentement entre les mains de la police qui a ouvert une enquête.