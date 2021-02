Me Abdou Dialy Kane, avocat d’Adji Sarr : «Nous avons des preuves contre Sonko»

Un des avocats d’Adji Sarr, en l'occurrence Me Abdou Dialy Kane, dit détenir des preuves contre Ousmane Sonko.La robe noire en a fait la révélation dans un entretien avec le quotidien Les Échos qui a ébruité en premier cette affaire de moeurs qui continue de tenir en haleine l'opinion publique.«Nous sommes totalement confiants par rapport à ce dossier. Il est vrai qu’Ousmane Sonko est une personnalité politique. Mais, devant la Justice, cette qualité n’aura pas son pesant d’or. Les juges ne vont pas s’intéresser à cet aspect. Tout ce qui va les intéresser, ce sont les faits et le droit. Les faits, c’est que notre cliente a été victime d’un viol dont nous disposons des preuves de l’existence».Dans la foulée, Me Kane récuse une politisation du dossier. «Le pouvoir n’a aucun lien avec ce dossier. Ce dossier n’a aucune connotation politique. C’est un dossier qui oppose deux citoyens sénégalais. Ousmane Sonko s’est rendu dans un lieu privé, librement, à plusieurs reprises, et la dame Adji Sarr déclare avoir été victime d’un viol dans ce même lieu. Comment alors soutenir que derrière cette affaire, il y a la main du pouvoir ? C’est inconcevable ! On doit me croire dans la mesure où je ne suis pas un avocat du pouvoir», précise-t-il.